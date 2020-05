Discovery komt met alternatieven voor klanten Canal Digitaal en Online.nl

Vanaf 1 juni verdwijnen de televisiezenders die vallen onder het Discovery-concern bij de aanbieders Canal Digitaal en Online.nl. Ook de nieuwe aanbieder Freedom Internet maakt gebruikt van de televisiediensten van Canal Digitaal.

Zenders verdwijnen

Televisiezenders zoals Discovery, TLC, Eurosport, Investigation Discovery en Animal Planet verdwijnen per 1 juni bij de genoemde aanbieders. Het is het moederbedrijf van Canal Digitaal, M7 Group, niet gelukt een nieuw contract te sluiten met Discovery. Canal Digitaal ruilt de televisiezenders in voor de televisiezenders BBC First HD BBC Entertainment, Fightbox en RTL Crime.

Dplay en Eurosport Player

Discovery geeft aan dat de klanten van Canal Digitaal de zenders niet hoeft te missen na 1 juni. Zo kunnen klanten lid worden van de streamingdiensten van Discovery: Dplay en de Eurosport Player. Dplay biedt de content aan van de televisiezenders Discovery, TLC, Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2 en Animal Planet, HGTV, Food Network en MotorTrend. De Eurosport Player biedt de content van Eurosport 1, Eurosport 2 en daarnaast nog extra livestreams met sportevenementen.

Daarnaast geeft Discovery dat het mogelijk is om over te stappen naar een andere aanbieder zoals Youfone, T-Mobile, Tele2, KPN, Stipte en Oxxio. Ook is het mogelijk om een abonnement af te sluiten bij een kabelprovider zoals Ziggo, Caiway en Delta.

Joyne

Kijkers die alleen over satelliettelevisie beschikken kunnen een overstap maken naar satelliet-tv-aanbieder Joyne. “Let er hierbij op dat u niet alle apparaten die u nu gebruikt, ook voor een JOYNE-abonnement kunt gebruiken. U heeft bijvoorbeeld een nieuwe CI+ Module nodig“, aldus de televisiezender op haar website.

Meer informatie: https://www.discoverybenelux.nl/nieuws/