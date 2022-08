Ter gelegenheid van de Grand Prix van Nederland sluit Ziggo Sport een bijzonder partnership met het Haas F1 Team.

Ziggo Sport

Sinds dit seizoen zendt Ziggo Sport de wedstrijden van de Formule 1 niet meer uit. Toch is de sportzender komend weekeinde wel aanwezig tijdens de Dutch GP op Zandvoort middels een speciaal partnership met het Formule 1-team van Haas.

Logo

Het oranje logo van de sportzender is dit raceweekend in Zandvoort te zien op de halo en de spatborden van beide raceauto’s. Ook zijn er uitgebreide interviews met teambaas Günther Steiner en coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher in het Ziggo Sport Race Café. Het tv-programma komt deze week van donderdag tot en met zondag live vanuit Jack’s Beach House, op het strand van Zandvoort.

“Enthousiast”

Teambaas Günther Steiner van het Haas F1 Team is enthousiast over dit eenmalige partnership: “We zijn verheugd om onze samenwerking met Jack Plooij en Ziggo Sport voor hun thuisrace uit te breiden. Het is een evenement met een onmiskenbaar karakter en persoonlijkheid – een beetje zoals Jack zelf – dus we kijken er naar uit om deel uit te maken van de programmering van het weekend en ook naar het welbekende Ziggo Sport-logo dat dit weekend de VF-22 zal sieren.”

Extra afleveringen Ziggo Sport Race Café

Naast de reguliere aflevering op vrijdagavond en de voor- en nabeschouwing op de racezondag, zijn er op donderdag en zaterdag extra afleveringen van het Ziggo Sport Race Café, live vanuit Jack’s Beach House in Zandvoort. De uitzendtijden zijn:

Donderdag 1 september 22.30 uur – Ziggo Sport Race Café (extra aflevering)

Vrijdag 2 september 22.30 uur – Ziggo Sport Race Café

Zaterdag 3 september 17.00 uur – Ziggo Sport Race Café, samenvatting kwalificatie GP Zandvoort

Zondag 4 september 14.00 uur – Ziggo Sport Race Café, voorbeschouwing GP Zandvoort

Zondag 4 september 17.00 uur – Ziggo Sport Race Café, nabeschouwing GP Zandvoort / Exacte aanvangstijd van de nabeschouwing is afhankelijk van het verloop van de race en kan dus afwijken, maar in ieder geval direct na de race tot uiterlijk een uur na afloop.

