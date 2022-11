Sinds kort is Easy Radio in de regio Amersfoort te beluisteren via FM-frequentie 95.4 MHz. De radiozender is in delen van Nederland ook te beluisteren via DAB+.

Easy Radio

Easy Radio is een programma van Camfactor Media Groep en brengt een non-stop muziekprogramma met soft pop uit de jaren 70 tot heden afgewisseld met landelijk en lokaal nieuws. De vormgeving van de radiozender is gemaakt door Pors Impact Creactive uit Geldrop. De radiozender maakt voor haar uitzendingen via de FM gebruik van een lokale commerciële radiovergunning.

Lokale FM-vergunning

Begin dit jaar is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure gestart voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. Camfactor Media Groep heeft voor 7000 euro de frequentie in Amersfoort verworven.

DAB+

Naast de verspreiding via FM in de regio Amersfoort is de radiozender ook te beluisteren via DAB+ in delen van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De website van de radiozender, die nog in ontwikkeling is, vind je hier.