Streekomroep Eemland1 verliest haar lokale zendmachtiging voor de gemeenten Amersfoort en Leusden. De omroep blijft actief in de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest.

Het Commissariaat voor de Media heeft besloten dat Nieuwsplein33 de komende vijf jaar de lokale omroep voor de gemeenten Amersfoort en Leusden wordt. De omroep is een initiatief van de samenwerkende lokale en regionale partners RTV Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en bibliotheek Eemland.

Nieuwsplein33 is een digitaal platform en gaat volgens eigen zeggen geen traditioneel radio- en televisiekanaal opzetten: “Wat we willen is géén lokale omroep ‘oude stijl’. Dus géén moeilijk vindbaar, slecht bekeken en peperduur televisiekanaal. En ook géén radiozender met een wanhopige houtje-touwtje programmering die voldoet aan de ingewikkelde publieke opdracht om 24/7 lokale luisteraars inhoudelijk te informeren.”

Streekomroep Eemland1 neemt in Baarn, Bunschoten en Soest de zendmachtiging over van Stichting Soest-RTV en van de Stichting Lokale Omroep Spakenburg. De lokale omroepen werken al samen in de grotere streekomroep voor het Eemland: Eemland1.

