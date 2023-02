Sleutelstad en Unity.NU gaan samen één streekomroep vormen voor de Leidse regio. Die intentie hebben de besturen van de twee omroepen uitgesproken. Dit bericht Unity op haar website.

Leidse regio

Momenteel is Sleutelstad de lokale omroep voor de stad Leiden. Unity is de lokale omroep voor een aantal gemeenten rond Leiden zoals Oegstgeest en Zoeterwoude.

Samenwerking

De komende periode gaan de twee uitvoeringsorganisaties nader met elkaar in gesprek. Dat proces wordt begeleid door de Stichting NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen), het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de lokale publieke omroep in Nederland. Vanaf 2025 verandert ook de bekostiging van de streekomroepen. Er komt meer geld beschikbaar en de financiering gaat via de rijksbegroting lopen en niet meer via de gemeentes.

Voornemen

De twee omroepen lopen met hun voornemen vooruit op de omvorming van de circa 230 lokale omroepen die ons land telt, naar ongeveer tachtig streekomroepen met ingang van 1 januari 2025. Het moet er toe leiden dat later dit jaar slechts één aanvraag wordt ingediend bij de komende aanwijzing voor lokale omroep in de Leidse regio.

De nieuw te vormen omroep moet zich gaan richten op het gebied waar Unity.NU en Sleutelstad nu actief zijn. Dat zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.