Eigenaar Canal Digitaal koopt klantenbestand Joyne

Canal+ Luxembourg heeft het klantenbestand van het failliet verklaarde Joyne gekocht. Ook zet Canal+ Luxembourg de komende maanden de uitzendingen van het voormalige Joyne-aanbod voort om de klanten over te zetten op de Astra3B en Astra1.

Aanbod

Klanten zal daartoe een aanbod worden gedaan om hun apparatuur om te laten zetten naar de technologie die Canal+ Luxembourg gebruikt. Welingelichte kringen geven aan dat vrijdagmiddag 16 april een dergelijk akkoord tussen de curator en Canal+ Luxembourg is bereikt. Eutelsat en leveranciers als Mediachoice zijn daarmee akkoord gegaan.

Failliet

Canal+ Luxembourg is de entiteit die verantwoordelijk is voor onder meer Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Joyne ging op 9 april jl. failliet op basis van een faillissementsaanvraag door Eutelsat. Canal+ Luxembourg zal in ieder geval de uitzendingen tot juni betalen; vanaf het derde kwartaal zal Eutelsat de drie transponders waarop Joyne uitzendt naar verwachting aan een andere partij verhuren.

Schuldenlast

Hoeveel Canal+ Luxembourg betaalt voor de circa 30.000 Nederlandse klanten waarvan circa 18.000 zakelijke klanten zijn, zal uit curatorverslagen moeten blijken. De schuldenlast van Joyne zou naar verluid circa 5,5 miljoen euro hebben bedragen waarbij Eutelsat niet langer kon instemmen met betalingsregelingen. De Nederlandse en Vlaamse website van Joyne zijn direct na het bereiken van een akkoord met de curator in de avond van 16 april 2021 omgezet naar een subsite van Canal Digitaal. Voor het akkoord met Canal+ Luxembourg is overigens de instemming benodigd van de rechter-commissaris. Canal+ Luxembourg was naar verluid niet de enige geïnteresseerde partij; een andere onbekende partij die niet uit de media/telecomwereld kwam, trok zich eerder terug.

De curator was vrijdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar. Canal+ Luxembourg is om commentaar gevraagd maar kon nog niet reageren

