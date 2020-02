Vandaag wordt in de Eredivisie de voetbalwedstrijd de topper Ajax-PSV gespeeld. De wedstrijd is live te volgen via radio en televisie.

Topper

De topper kan een sleutelmoment betekenen in het seizoen van zowel Ajax als PSV. Ajax kan de grootste concurrent van de afgelopen jaren op een ogenschijnlijk onoverbrugbare afstand zetten in de strijd om de titel.

Het geplaagde PSV, dat in 2020 nog niet wist te winnen en deze week sterspeler Bergwijn verkocht aan Tottenham Hotspur, hoopt met een goed resultaat in de Arena de weg omhoog in te zetten. Daarnaast kunnen de Eindhovenaren zich geen puntverlies permitteren in de strijd om de tweede plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op voorrondes Champions League.

Live

De wedstrijd begint vandaag om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd is live te volgen via radio en televisie.

FOX Sports

De wedstrijd is live te volgen op FOX Sports 1 . De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 15.30. De wedstrijd zelf is vanaf 16.45 uur te zien op FOX Sports 1. De televisiezender FOX Sports 1 is bij een aantal aanbieders, waaronder KPN, te zien in het digitale basispakket. Bij KPN kan hiervoor worden afgestemd op kanaal 14. Bij aanbieder Ziggo maakt FOX Sports deel uit van een aanvullend abonnement. Wel kan er een dagpas worden aangeschaft.

NPO Radio 1

Op de radio is de wedstrijd live te volgen via NPO Radio 1 in het programma NOS Langs de Lijn. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

NH

Op de regionale omroep NH Radio is de wedstrijd te volgen in het programma NH Sport. De uitzending van dit programma begint al om 14.00 uur. NH Radio is in de regio Noord-Holland te ontvangen via FM, DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Studio 040

Ook de lokale omroep Studio 040 uit Eindhoven zendt de wedstrijd Ajax-PSV live uit in het programma 040Sport. De lokale omroep is in de regio Eindhoven te beluisteren via FMÂ en wereldwijd via Internet.

Samenvatting

Vanaf 19.00 uur is er een uitgebreide samenvatting te zien van de wedstrijd in NOS Studio Sport op NPO 1.