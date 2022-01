Vandaag staat de kraker in de Eredivisie tussen PSV en Ajax op het programma. De wedstrijd is live te volgen via radio- en televisie.

Topper

In Eindhoven spelen vanmiddag PSV en Ajax tegen elkaar. PSV staat momenteel op de eerste positie van de Eredivisie en kan dus goede zaken doen met een winst op de naaste concurrent Ajax. De aftrap in het Philips Stadion is om 14.30 uur.

ESPN

De wedstrijd is vanaf 14.30 uur live te volgen via ESPN 2. Dit kanaal is bij veel aanbieders alleen te zien via een aanvullend pakket. Daarnaast is het mogelijk om bij onder andere aanbieders KPN en Ziggo een dagpas aan te schaffen. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 13.30 uur.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Samenvatting

Via de NOS Studio Sport is vanavond vanaf 19.00 uur een samenvatting te zien van de wedstrijd. NOS Studio Sport wordt uitgezonden via NPO 1.