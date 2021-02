Eredivisie: Super Sunday live te volgen op radio en televisie

Zondag 28 februari is het Super Sunday in de Eredivisie met de wedstrijden PSV–Ajax en AZ–Feyenoord. De wedstrijden zijn live te volgen via radio, televisie en Internet.

PSV-Ajax

Zondag wordt vanaf 14.30 uur de wedstrijd PSV-Ajax gespeeld. Ajax staat op de ranglijst 6 punten voor op PSV en kan zondag uitlopen tot 9 punten. De wedstrijd is vanaf 14.30 uur te zien op ESPN 2. Voor deze televisiezender is bij veel aanbieders een aanvullend abonnement op ESPN Eredivisie nodig. Het commentaar bij de wedstrijd is in handen van Mark van Rijswijk.

AZ-Feyenoord

Vanaf 16.45 uur staat AZ-Feyenoord op het programma. Het duel tussen de nummers 3 (AZ) en 4 (Feyenoord) in de Eredivisie is te zien via het hoofdkanaal van ESPN. Dit kanaal is bij veel aanbieders te zien in het digitale basispakket. Liefhebbers van de wedstrijd die de zender niet kunnen ontvangen in hun digitale basispakket kunnen bij o.a. Ziggo een zogenaamde dagpas kopen. Het commentaar is in handen van Vincent Schildkamp.

NPO Radio 1

Via de radio zijn alle wedstrijden te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Deze radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. De wedstrijden zijn ook te volgen via regionale radiozenders zoals Radio Rijnmond en NH Radio.

Samenvatting

Een uitgebreide samenvatting van de wedstrijden is zondagavond vanaf 19.00 uur in Studio Sport op NPO 1.

