ESPN brengt de komende periode veel voetbal op de buis

In augustus beginnen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie pas weer maar tot die tijd heeft ESPN ook een groot aanbod aan voetbal.

Veel topvoetbal

Vanaf dinsdag 13 juli zendt ESPN veel voetbal uit. Met op zaterdagmiddag 17 juli ook het vernieuwde Feyenoord in actie tegen Werder Bremen. Arne Slot hoopt zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Dan moet Feyenoord in ieder geval in de tweede voorronde zien af te rekenen met FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. De wedstrijd in De Kuip is 22 of 29 juli live te zien op ESPN.

Copa Libertadores

Op 13 juli begint de KO-fase van de Copa Libertadores en Sudamericana met midweeks drie nachten op rij live wedstrijden (Boca Juniors, River Plate en Santos).

Future of Football Cup

Op donderdag 15 juli en zondag 18 juli kun je kijken naar de Future of Football Cup, waarin met Jong-teams wordt geëxperimenteerd met nieuwe spelregels en registratie.

Johan Cruijff Schaal

Traditiegetrouw voor de start van de Eredivisie is er is de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Deze is op 7 augustus uiteraard ook live te volgen op onder andere ESPN. Ajax ontvangt PSV om 20.00 uur.

Belangrijkste oefenwedstrijden van 16 juli t/m 1 augustus