Snap Inc. en ESPN kondigen vandaag een samenwerking aan waardoor voetbalfans vanaf nu wekelijks de hoogtepunten uit de Eredivisie, Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker en straks dagelijks video’s vanaf het WK voetbal kunnen bekijken via Snapchats Discover pagina.

Snapchat Discover

Via Snapchat Discover, het in-app content platform van Snapchat is er een wekelijkse voetbalshow te zien met daarin alle hoogtepunten uit de Eredivisie, Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker. Daarnaast presenteren Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen een wekelijkse podcast video waarin zij met een minibusje door Nederland reizen en alle belangrijke eredivisie spelers bezoeken voor bijzondere interviews. Tot slot start ESPN vanaf 18 november met dagelijkse video’s vanaf het WK Qatar.

“Nieuwe manier om geliefde sport voetbal te delen”

Rami Saad, Director media Partnerships, Snap Inc.: “De samenwerking met ESPN NL biedt een nieuwe manier waarop Snapchatters, ‘s werelds meest geliefde sport, voetbal, kunnen beleven en delen. Met dit lokale partnership zetten we een belangrijke stap in het aanbieden van nog meer interactieve en aansprekende content aan onze groeiende Nederlandse Snapchat community. 83% van alle voetbalfans gebruiken hun telefoon als ze naar een wedstrijd kijken, meestal om de bijzondere momenten van een wedstrijd te delen met vrienden. Door samen te werken met ESPN NL creëren we nog meer mogelijkheden, om spraakmakende voetbalmomenten van dichtbij te beleven en te delen.”

Snapchat Discover, Snapchats in-app contentplatform, vind je op de vierde tab (rechts van de camera) in de Snapchat app en is onderdeel van Stories. Stories is de plek op Snapchat waar je content van je vrienden, je favoriete Snap Stars en onze Discover Partners zoals ESPN NL. In 2021 keken meer dan 200 miljoen mensen naar sport op Snapchat.