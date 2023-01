ESPN bericht dat er zondag meer dan 2 miljoen Nederlanders keken naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Een record volgens de sportzender.

2.102.000 kijkers

Gisteren keken er gemiddeld 2.102.000 (SKO, 6+) kijkers live op ESPN naar de Klassieker Feyenoord – Ajax. Daarmee is het de best bekeken Eredivisiewedstrijd ooit en voor het eerst dat de grens van 2 miljoen live kijkers wordt overschreden. Het duel in De Kuip eindigde gisteren in een 1-1 gelijkspel.

‘ESPN 1 voor iedereen’

Het eerste ESPN-kanaal maakt standaard onderdeel uit van tv-pakketten bij alle tv-aanbieders. Hiermee kijkt men zonder aanvullend abonnement naar o.a. live voetbal uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, KNVB Beker, Azerion Vrouwen Eredivisie en de UEFA Europa en Conference League. ESPN is o.a. beschikbaar bij KPN (kanaal 14), Ziggo (421 en vanaf 1 februari ook op kanaal 18) en T-Mobile (150).