ESPN zendt toch alle wedstrijden Keuken Kampioen Divisie uit

Alle wedstrijden in de 3e periode van de Keuken Kampioen Divisie worden live uitgezonden op ESPN. Dit op initiatief van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs.

Toch alle wedstrijden

Vorige week zag het er nog naar uit dat vanaf de 3e periode nog maar vier van tien wedstrijden uit de Eerste Divisie live zouden worden uitgezonden door ESPN. ESPN zal echter ook in de derde periode van deze competitie alle wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie live uitzenden.

Meerdere partijen

“Mede door de ondersteuning van Supporterscollectief Nederland, ESPN, KNVB, Keuken Kampioen én de flexibiliteit van politie en gemeenten is het mogelijk om – in navolging van de eerste twee periodes – óók de 3e periode volledig live in beeld te brengen.“, aldus de Keuken Kampioen Divisie op haar website.

Coronacrisis

Vanwege de Coronacrisis – en de daarbij behorende overheidsmaatregelen om alle wedstrijden in het Betaalde Voetbal zonder publiek te laten plaatsvinden – zijn de 1e en 2e periode van de Keuken Kampioen Divisie live door ESPN uitgezonden om de supporters en sponsors de gelegenheid te geven om hun club te blijven volgen. Dit was een gezamenlijk initiatief van ESPN, de clubs en hoofdsponsor Keuken Kampioen. Daar komt nu ook de 3e periode bij.

“Handen ineen geslagen”

“De supporters en sponsors zijn enorm belangrijk voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, daarom willen de clubs ondanks hun eigen zware financiële positie – vanwege de Coronacrisis – de live uitzendingen tóch mogelijk maken. Het is mooi dat in deze tijden van crisis alle partijen de handen ineenslaan en dat het in dit korte tijdsbestek, dankzij de flexibele medewerking van politie en gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden”, benadrukt Keuken Kampioen Divisie-directeur Marc Boele.

Crowdfunding

Op vrijdag 8 januari jl. startte het Supporterscollectief Nederland een crowdfunding om de wedstrijden in de 3e periode live te kunnen uitzenden. De opbrengst van de crowdfunding komt volledig ten gunste van het te betalen bedrag en wordt gebruikt om de clubs te steunen in hun initiatief om de live wedstrijden in de 3e periode te faciliteren. Het is voor supporters en sponsors nog steeds mogelijk te doneren.

