Minder live voetbal uit Keuken Kampioen Divisie op ESPN

ESPN zal vanaf half januari minder live wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie gaan uitzenden. Tot en met deze speelperiode werden alle wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie live bij ESPN (voorheen FOX Sports) op de buis gebracht.

Live

Dankzij een gezamenlijk initiatief van de televisiezender, de clubs en hoofdsponsor Keuken Kampioen konden alle supporters hun club rechtstreeks blijven volgen dit seizoen nu de stadions niet toegankelijk zijn voor het publiek. Ondanks dat het er naar uit ziet dat er voorlopig nog geen supporters naar het voetbalstadion mogen zal ESPN vanaf de derde speelperiode niet alle wedstrijden uit de ‘eerste divisie’ live gaan uitzenden.

Vier wedstrijden live

Vanaf de start van de derde periode op 15 januari aanstaande zijn er nog vier van de tien wedstrijden per speelronde volledig live te zien bij ESPN. Het is voor de voetbalclubs niet haalbaar om alle wedstrijden rechtstreeks te blijven uitzenden. Bij de start van het voetbalseizoen werd al aangegeven dat de productiekosten te hoog zijn om alle wedstrijden het hele seizoen live te kunnen uitzenden.

Ook is de speelkalender komend halfjaar zo vol, dat het niet mogelijk is om alle wedstrijden op verschillende tijden te plannen. Van de zes wedstrijden die niet integraal live kunnen worden uitgezonden, zijn wel fragmenten te zien in een live schakelprogramma op ESPN.

“Hard gelag”

Supporterscollectief Nederland is teleurgesteld over dit besluit: “Het is een hard gelag dat supporters hun club nu – voor het eerst in de historie – niet aan het werk kunnen zien“, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland. “Het feit dat de kosten niet meer op te hoesten zijn, maakt ook duidelijk dat de clubs het steeds lastiger krijgen naarmate deze crisis voortduurt. We kunnen alleen maar hopen dat supporters zo snel mogelijk weer het stadion in mogen.”

Ook niet online

Supporterscollectief Nederland heeft samen met de Coöperatie Eerste Divisie (CED) nog wel geprobeerd om alle wedstrijden live uit te zenden, eventueel via een online stream. Helaas bleek dit praktisch en financieel niet haalbaar. Het livestreamen door clubs of bijvoorbeeld regionale omroepen is niet mogelijk vanwege contractuele afspraken met ESPN.

