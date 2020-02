Europa League: Wedstrijden AZ en Ajax live op radio en televisie

Vandaag spelen Ajax en AZ hun returnwedstrijd in de Europa League. De wedstrijden van Ajax en AZ zijn live te volgen op radio en televisie.

Europa League

De Nederlandse club AZ is de enige club die de voorronde van Europa League heeft overleefd. Ajax stroom via een derde plaats in de groepsfase van de Champions League ook door naar de Europa League. Ajax speelt een thuiswedstrijd tegen Getafe en moet een achterstand van 0-2 goedmaken. AZ neemt het op tegen LASK Linz. De wedstrijden zijn live te volgen op radio en televisie.

RTL7

RTL7 zendt vanavond beide wedstrijden live uit. De voorbeschouwing op de wedstrijd LASK Linz-AZ begint om 18.00 uur en de wedstrijd zelf is om 18.55 uur te zien. Direct daarna is de wedstrijd Ajax-Getafe te zien op de televisiezender “voor mannen”.

De wedstrijden van de Premier League of Darts zijn vanavond te zien op RTL Z in plaats van RTL 7.

FOX Sports

Ook FOX Sports besteedt uitgebreid aandacht aan de wedstrijden uit de Europa League. Naast de wedstrijden van AZ en Ajax zijn ook de wedstrijden Manchester United – Club Brugge en RB Salzburg – Eintracht Frankfurt live te zien.

Radio 1

Via de radio is de Europa League vanaf 20.30 uur te volgen in een uitzending van Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+,alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.