Eurosonic Noorderslag online te volgen via 3FM en KINK

Europa’s grootste showcasefestival Eurosonic Noorderslag is deze editie volledig digitaal te volgen op het online platform van 3FM en VPRO. Ook radiozender KINK besteedt aandacht aan het festival.

Eurosonic Noorderslag

Het festival Eurosonic Noorderslag bestaat eigenlijk uit twee festivals Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa en vindt ieder jaar in januari op de woensdag, donderdag en vrijdag vóór Noorderslag plaats in Groningen. Tijdens het festival treden een kleine 250 bands en acts op, op 36 podia in de Groningse binnenstad. In tegenstelling tot Noorderslag treden tijdens Eurosonic artiesten op uit zowel Nederland als uit andere Europese landen. Door de maatregelen tegen het coronavirus is het festival uitsluitend online te volgen.

Optredens

Muziekliefhebbers kunnen van woensdag 13 tot en met zaterdag 16 januari via streams gratis optredens volgen van maar liefst 181 artiesten uit 36 landen.

Digitaal platform

Speciaal voor deze editie van Eurosonic Noorderslag lanceren NPO 3FM en de VPRO een digitaal platform: 3fm.nl/esns. Online festivalbezoekers kunnen er vanaf woensdag 13 januari vier avonden lang de nieuwste muziek en artiesten ontdekken uit binnen- en buitenland. Via vier streams zijn er van 20.00 tot 00.00 uur talloze livesessies te volgen en kunnen bezoekers terecht bij de digitale bar. Meer informatie over de artiesten die optreden is er ook te vinden, met video’s, achtergrondverhalen en natuurlijk de muziek van alle acts tijdens het online festival.

KINK

Ook radiozender KINK besteedt aandacht aan Eurosonic. Vanaf woensdagavond hoor je op KINK en KINK Indie iedere avond een speciale uitzending rondom Eurosonic/Noorderslag.

Meer informatie via de website van de radiozender.

