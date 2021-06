“Experiment NPO1 4K levert wisselende ervaringen”

De uitzendingen van het EK Voetbal in Ultra HD via NPO1 4K levert voor kijkers met een 4K-televisie “wisselende ervaringen”. Dit schrijft aanbieder SKV uit Veendam op haar website.

4K

De NPO geeft het EK Voetbal door in Ultra HD/4K-kwaliteit via een speciale versie van NPO1: NPO1 4K. Deze zender wordt naast aanbieder SKV onder andere bij de aanbieders Ziggo, KPN en Canal Digitaal doorgegeven.

“Verbeteringen”

De NPO belooft de uitzendingen van het EK voetbal in de hogere 4K-kwaliteit verder te verbeteren als dat mogelijk is. “We zitten er continu bovenop”, zegt een woordvoerder tegenover aanbieder SKV na klachten van een deel van de kijkers. Sinds de start van het EK voetbal kwamen er klachten over de beelden op het speciale tijdelijke 4K-kanaal binnen. De 4K-beelden van de EK-wedstrijden waren bij sommige kijkers te donker of te flets. In sommige gevallen ontbreekt het geluid, wat is op te lossen door de instellingen van de televisie aan te passen.

“Experiment”

Een woordvoerder van de NPO zegt dat de feedback over de 4K-uitzendingen nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat er sinds de start van de 4K-uitzendingen al meerdere aanpassingen zijn gedaan. “Er gaat veel goed en er waren ook wat dingen die beter konden.”

De woordvoerder benadrukt dat het bij de 4K-uitzendingen gaat om ‘een experiment’. “We ontvangen ook veel positieve geluiden van tevreden 4K-kijkers. Niet altijd is te achterhalen waarom het beeld bij sommige mensen minder goed uitpakt. Dat kan ook te maken hebben met de instellingen van hun tv. We nodigen iedereen uit om hun ervaringen over de 4K-uitzendingen met ons te delen”, zegt de NPO-woordvoerder.