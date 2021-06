Nog niet voor alle voetballiefhebbers is het kijken naar het EK Voetbal in Ultra HD via NPO1 4K de ultieme televisie belevenis.

4K

De NPO geeft het EK Voetbal door in Ultra HD/4K-kwaliteit via een speciale versie van NPO1: NPO1 4K. Deze zender wordt onder andere bij de aanbieders Ziggo, KPN en Canal Digitaal doorgegeven. Ook een aantal kleinere aanbieders geven de speciale versie van NPO1 in Ultra HD-kwaliteit door. Bij KPN en Ziggo moeten klanten wel beschikken over een geschikte ontvanger. Zo kan bij Ziggo de speciale versie van NPO1 in 4K-kwaliteit alleen worden ontvangen met de Mediabox Next.

Problemen

Tijdens de eerste voetbalwedstrijden die gisteren en vandaag via de speciale 4K-versie van NPO1 zijn uitgezonden is niet iedereen te spreken over de kwaliteit van de uitzendingen. Zo ontbreekt er bij de 4K-versie van NPO 1 een scorebord en wedstrijdklok. Daarnaast loopt het geluid niet altijd synchroon met het beeld. Daarnaast klagen klanten van zowel KPN als Ziggo dat het beeld van NPO1 4K donkerder is dan het beeld op de “normale” versie van NPO 1.

Ziggo geeft via haar webcare-dienst aan dat de provider de problemen met het beeld van NPO1 4K aan het onderzoeken is.