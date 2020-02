F1 TV Pro gratis voor Ziggo-klanten met Ziggo Sport Totaal

De streamingdienst F1 TV Pro is vanaf nu gratis af te nemen voor klanten van Ziggo met een abonnement op Ziggo Sport Totaal.

Streamingdienst

Via de dienst F1 TV Pro kunnen abonnees alle wedstrijden van de Formule 1 live bekijken vanuit diverse cameraposities en 20 on-board camera’s. Daarnaast is het mogelijk om live mee te luisteren met board radio‚Äôs, is er informatie rond livetiming te raadplegen en kunnen oude races worden teruggekeken.

Tevens zijn de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup te bekijken via de dienst. Ook de testraces van de Formule 1 voor het nieuwe seizoen kunnen via de dienst worden bekeken. De dienst is sinds vorig jaar beschikbaar in Nederland.

Ziggo Sport Totaal

Normaal moet er 8 euro per maand worden betaald. Klanten van Ziggo met een abonnement op Ziggo Sport Totaal kunnen de dienst nu gratis af nemen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost bij Ziggo 14,95 euro per maand.

Gratis Extra

Ziggo Sport Totaal kan ook worden gekozen als zogenaamde ‘Gratis Extra’–dienst wanneer naast de diensten van Ziggo ook mobiele diensten van Vodafone worden afgenomen.

Meer informatie over de te volgen procedure voor het gratis afnemen van F1 TV Pro is te vinden via de website van de streamingdienst.