Abonnees van streamingdienst Viaplay krijgen zeer binnenkort ook gratis de beschikking over de streamingdienst F1 TV Pro.

F1 TV Pro

F1 TV Pro is de streamingdienst van de Formule 1 waar onder andere alle races van de Formule 1 zijn te zien. Daarbij kan gekozen worden voor meerdere camerastandpunten. De dienst is los af te nemen in Nederland voor een bedrag van 11,50 euro per maand of 95 euro per jaar.

Viaplay

Vanaf dit raceseizoen maakt F1 TV Pro onderdeel uit van het Viaplay-abonnement. Abonnees van Viaplay ontvangen een e-mail met verdere instructies wanneer de dienst is geactiveerd. Het abonnement kan zowel rechtstreeks van Viaplay zijn als via één van de partners in Nederland zoals KPN, Ziggo of Odido. Meer informatie hierover vind je hier.

Jaarabonnement

Het is ook weer mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten op Viaplay. Bij het afsluiten van een jaarabonnement wordt er een korting gegeven van 20% korting. Hierdoor kost een abonnement 12,79 euro per maand in plaats van 15,99 euro per maand.

Viaplay Xtra

Viaplay heeft besloten per 25 februari in heel Nederland te stoppen met de tijdelijke televisiezender Viaplay Xtra. De zender was onder andere te zien via het lineaire aanbod bij Ziggo, KPN, Odido en Delta/Caiway. Op dit kanaal werd onder meer de Formule 1 uitgezonden. De streamingdienst geeft aan dat met de komst van F1 TV Pro het lineaire kanaal niet meer nodig is.