Vanaf volgend race-seizoen wordt de streamingdienst F1TV PRO onderdeel van het Viaplay-abonnement. Dit komt door een strategische samenwerking tussen Formula 1 en Viaplay. F1TV blijft ook als losse dienst beschikbaar in Nederland.

Meer content

“Met de toevoeging van F1 TV Pro hebben fans toegang tot nog meer zelf te kiezen content, zoals internationaal commentaar, meerdere onboard camera’s, actie vanuit de pitstraat, paddock streams, radio-communicatie en nog veel meer. Uiteraard zal Viaplay zelf ook alles live blijven vertonen en zal de samenwerking met Max Verstappen blijven bestaan.“, aldus Viaplay in een persbericht.

Verheugd

Viaplay is verheugd met de samenwerking aldus de streamingdienst in een persbericht: “Nederland is één van de meest opwindendste Formule 1-markten. Er is een rijke autosport-historie met vandaag de dag een lokale legende die alle recordboeken herschrijft en wordt gesteund door miljoenen gepassioneerde en deskundige fans. Dit creëert geweldige mogelijkheden voor zowel een brede streamingdienst als Viaplay als een gespecialiseerde dienst als F1 TV Pro. De samenwerking, met de medewerking van Max Verstappen, is een win-win situatie voor zowel de fans als beide platformen.”

Prijs

Of het toevoegen van de dienst F1TV PRO in het abonnement van de Zweedse streamingdienst gevolgen heeft voor de abonnementsprijs is nog niet bekend gemaakt.