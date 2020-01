Festival Eurosonic Noorderslag live op radio, televisie en Internet

Het muziekfestival Eurosonic Noorderslag is de komende dagen live te volgen op radio- en televisie. Het festival is te volgen op NPO 3FM, NPO 3 en KINK.

Eurosonic

Het festival Eurosonic Noorderslag bestaat eigenlijk uit twee festivals Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa en vindt ieder jaar in januari op de woensdag, donderdag en vrijdag vóór Noorderslag plaats in Groningen. Tijdens het festival treden een kleine 250 bands en acts op, op 36 podia in de Groningse binnenstad. In tegenstelling tot Noorderslag treden tijdens Eurosonic artiesten op uit zowel Nederland als uit andere Europese landen.

Noorderslag

Noorderslag vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 januari en wordt gehouden in de Oosterpoort in Groningen. Tijdens het festival treden meer dan 50 Nederlandse bands en acts op en wordt jaarlijks de Popprijs uitgereikt aan de persoon of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

NPO 3

Op NPO 3 is zaterdagavond een rechtstreekse uitzending te zien van muziekfestival Noorderslag vanuit de Oosterpoort in Groningen Het traditionele hoogtepunt is de uitreiking van de Popprijs aan de persoon of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De uitzending begint om 23.00 uur.

NPO 3FM

Vanaf woensdag 15 januari is 3FM iedere avond tussen 18.00 en 00.00 uur te horen vanuit de studio in de Martinikerk in Groningen. Sanders Vriendenteam, de ochtendshow van 3FM, komt op vrijdag 17 januari ook vanuit de Martinikerk. Op zaterdag 18 januari is er op Noorderslag een live-uitzending van 18.00 tot 02.00 uur vanuit de Oosterpoort. Daar staat eveneens het podium van 3FM, waar optredens zijn van 3FM Talents Wies, Áslaug, A.M. Sam en Queen’s Pleasure. De uitzendtijden zijn te vinden op de website van NPO 3FM. 3FM is in heel Nederland te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Internet

De website van VPRO’s 3voor 12 doet ook live verslag van het festival in Groningen met interview, nieuwsupdates en concertrecensies.

KINK

Ook radiozender KINK besteedt aandacht aan het festival. Op donderdag 16 en vrijdag 17 januari host KINK tussen 14:00 – 17:00 uur een, voor ieder gratis toegankelijke, middag met met livemuziek, diverse podcastopnames en entertainment. Deze middagen vinden plaats in de USVA, midden in het centrum van Groningen. Meer informatie over deze uitzendingen vind je hier. KINK is in heel Nederland te ontvangen via DAB+ en wereldwijd via Internet.