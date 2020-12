Finaledag van de Top 4000 te horen op Radio 10

Vandaag is de finaledag van de Top 4000 te beluisteren bij Radio 10. De lijst ging op 4 december van start met nummer 4000.

Finaledag

op 4 december jl. werd de lijst van Radio 10 geopend door muzikant Sting. De ‘Top 4000’ is volgens Radio 10 de grootste en meest complete hitlijst van Nederland. “Van grote popklassiekers tot vergeten hits en guilty pleasures: alles staat er in.“, aldus de radiozender.

Nummer 1

‘Bohemian Rhapsody’ van Queen is voor de 13e keer als hoogste genoteerd in de Top 4000 van Radio 10. ‘Roller Coaster’ van Danny Vera heeft een uitzonderlijk hoge positie bereikt in de Top 4000. De hit staat dit jaar op nummer 2 tussen de popmonumenten ‘Bohemian Rhapsody’ op nummer 1 en ‘Hotel California’ op nummer 3. De gehele lijst vind je hier.

Luisteren

Vanavond rond 19.00 uur is de ontknoping van de Top 4000 te horen op Radio 10. De radiozender is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Themazender

Gedurende het hele jaar is de Top 4000 ook te beluisteren via de themazender Top 4000. Deze is te beluisteren via deze link of Juke.nl.