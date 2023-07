Frans Klein start vanaf 1 augustus 2023 als de nieuwe Directeur Televisie bij Talpa Network. Klein neemt de functie over van Marco Louwerens, die heeft besloten het bedrijf na vierenhalf jaar te verlaten. Klein was sinds 2014 directeur video bij de NPO.

Televisie

Frans Klein krijgt in zijn nieuwe functie de eindverantwoordelijkheid over alle televisiezenders van Talpa Network. “Hij brengt een schat aan ervaring en een indrukwekkende staat van dienst met zich mee. Zijn kennis, visie en enorme ervaring met het succesvol bouwen van zenderprofielen maken hem tot een ideale keuze voor deze sleutelrol binnen ons bedrijf.“, aldus Talpa in een persbericht.

“Onverwachte wending”

Frans Klein: “Deze mooie nieuwe baan is een onverwachte wending in mijn carrière. Ik heb echt zin om weer in mijn vakgebied bij het mooie bedrijf Talpa Network aan de slag te gaan, zeker na de afgelopen periode van reflectie. Ik zit weer vol energie en ideeën.”

“Tijd voor nieuwe avonturen”

Marco Louwerens: “Al die tijd ben ik met het grootste plezier naar mijn werk gegaan. Ik laat een prachtig bedrijf en een fantastisch team achter, waarmee we een goeie en gezonde basis voor de zenders hebben neergezet. De komende jaren kan daarop worden verder gebouwd. Het waren tegelijkertijd ook wel tropenjaren en het is tijd voor nieuwe avonturen. Ik ben benieuwd wat er op mijn pad gaat komen.”