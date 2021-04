Geen vergunning voor 538 Oranjedag, 538 komt met alternatief

Het feest 538 Oranjedag, dat zaterdag 24 april in Breda zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente Breda geeft geen vergunning af voor het evenement.

Fieldlab

538 Oranjedag zou een zogenaamd Fieldlab-evenement worden waarbij 10.000 bezoekers op het Chasséveld in Breda konden gaan genieten van optredens van diverse artiesten. De gemeente Breda geeft echter om veiligheidsredenen geen vergunning af voor het evenement.

Oplopende maatschappelijke onrust

Vanwege de oplopende maatschappelijke onrust kan het evenement niet meer veilig en verantwoord in het kader van de openbare orde plaatsvinden, aldus de gemeente Breda op haar website. Burgemeester Paul Depla: “De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld.”

Restitutie gekochte kaarten

Alle mensen die een kaart hebben gekocht voor 538 Oranjedag krijgen automatisch hun geld terug. Hiervoor is geen actie vereist vanuit de kaartkoper. “Het geld wordt zo snel mogelijk teruggestort”, aldus Radio 538.

Alternatieve manier

Op dinsdag 27 april viert 538 Koningsdag op een alternatieve manier. “Radio 538 werkt aan een alternatief, in samenwerking met de artiesten en 538-dj’s.”, aldus de radiozender. Coco Hermans, Radio Director 538: “Met ‘538 Oranjedag’ wilde 538 als Fieldlab-evenement bijdragen aan de organisatie van veilige en verantwoorde events in de toekomst. We gaan er alles aan doen om samen met de 538-dj’s en artiesten alsnog op 27 april het Koningsdaggevoel bij 17 miljoen mensen thuis te brengen. Want Koningsdag = 538”

