Het gevecht tijdens GLORY COLLISION 6 tussen Rico Verhoeven en Tariq Osaro heeft voor records gezorgd bij Videoland.

Gevechten

Tijdens het gevecht, waarbij Rico Verhoeven terugkeerde in de ring na een afwezigheid van twee jaar en voor de 11de keer zijn wereldtitel verdedigde, won Verhoeven op punten van Tariq Osaro. Naast Rico Verhoeven gingen Donovan Wisse en Donegi Abena ook naar huis met een gouden riem met overwinningen op unanieme jurybeslissing. Abena rekende af met Mo Touchassie in het lichtzwaargewicht en Donovan Wisse won van Michael Boapeah in het middengewicht.

Records

Volgens RTL Nederland behaalde de streamingdienst het hoogste aantal unieke gebruikers-, het hoogste aantal gestarte streams- en het hoogst aantal gelijktijdige gebruikers op één dag. Ook wisten een recordaantal nieuwe Videoland abonnees af te stemmen op GLORY COLLISION 6.

Streams

Ook zijn er zaterdag meer dan een miljoen streams gestart tijdens de livestream van GLORY COLLISION 6 en bijbehorende GLORY programma’s. Daarnaast is het record verbroken voor de meest gelijktijdige streams op het Videoland platform. Het record is gevestigd tijdens het hoofdgevecht tussen Rico Verhoeven en Tariq Osaro en was 66% hoger dan het eerdere record tijdens GLORY COLLISION 4 (oktober 2022) toen Badr Hari en Alistair Overeem tegenover elkaar in de ring stonden.

Nieuwe abonnees

Ook zorgde dit voor het hoogste aantal unieke gebruikers op één dag én het hoogste aantal nieuwe abonnees in 2023. Het all time record qua nieuwe Videoland abonnees staat nog steeds op naam van GLORY COLLISION 4 (oktober 2022).

Terugkijken

GLORY COLLISION 6 is terug te kijken bij Videoland. Videoland biedt GLORY altijd aan met zowel Nederlands als Engels commentaar, zodat de abonnee zelf een keuze kan maken.