Zaterdag is het kickboks-evenement GLORY Collision 4 live te zien op Videoland. In het Gelredome in Arnhem vechten onder andere Badr Hari en Alistair Overeem tegen elkaar.

GLORY

Zaterdag 8 oktober wordt in het Gelredome in Arnhem GLORY Collision 4 gehouden. Het mainevent begint rond 20.00 uur en is live te zien via streamingdienst Videoland van RTL. Videoland zendt sinds kort alle evenementen van GLORY live uit. Het belangrijkste gevecht vanavond is de wedstrijd tussen Badr Hari en Alistair Overeem. Niemand minder dan Rico Verhoeven verzorgt zaterdagavond de analyses bij de wedstrijden.

Wedstrijden

Een volledig overzicht van de wedstrijden is te vinden op de website van GLORY. Meer informatie over het streamen van GLORY Collision op Videoland vind je hier.