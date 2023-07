GirlPower Radio heeft een nieuw, driejarig contract heeft getekend met ADO Den Haag. Zodoende is de Haagse radiozender niet alleen nog drie seizoenen als hoofdsponsor op de wedstrijdshirts van het eerste elftal en de jeugdelftallen van ADO Den Haag Vrouwen te bewonderen, maar zijn zij eveneens naar Strategisch Partner van ADO Den Haag gegroeid.

“Super trots”

Monique Kriek, CEO van GirlPower Radio: “Wij zijn super trots op onze (nieuwe) samenwerking. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan het verder professionaliseren van het vrouwen- en meisjesvoetbal bij ADO Den Haag. We zijn blij dat we dit mooie avontuur nog drie jaar van dichtbij mogen meemaken.”

Girlpower Radio

De radiozender is sinds mei 2021 te horen in een deel van de Randstad en in deel van Noord-Brabant via DAB+. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te horen via Internet. GirlPower is wellicht het eerste radio station dat niet vanuit een typisch mannenbastion ontstaan is. De muziek die we 24/7 draaien is wat vaker van vrouwelijke origine, is meestal upbeat en dansbaar of juist moody en wat emotionele“, aldus de radiozender.