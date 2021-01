GLORY 77: Duel Rico Verhoeven alleen te zien via betaalde livestream

Het kickboksduel tussen Rico Verhoeven en Hesdy Gerges is zaterdagavond alleen via een betaalde livestream te zien. Het duel wordt niet op televisie uitgezonden. De wedstrijd maakt onderdeel van het evenement GLORY77.

GLORY

Tot enkele maanden geleden lagen de uitzendrechten van alle duels van GLORY in handen van Talpa. Via Veronica en Kijk.nl waren de wedstrijden te zien. Talpa heeft echter het contract met GLORY opgezegd. Nu heeft SPIKE weer de rechten in handen. Het evenement GLORY77 zal echter niet te zien zijn via het reguliere televisiekanaal van SPIKE. In december was ook het duel van Badr Hari tijdens GLORY76 alleen te zien via een betaalde livestream.

Livestream

Liefhebbers van kickboksen kunnen zaterdagavond, 30 januari, het evenement volgen via een betaalde livestream van SPIKE. De kickbokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Hesdy Gerges vindt plaats in het hoofdevenement dat begint om 20:00 uur. De exacte tijd dat Verhoeven met zijn tegenstander de ring in stapt is niet bekend. De winnaar van deze wedstrijd staat in de finale tegen Levi Rigters of Tarik Khbabez.

Tickets

Tickets voor een livestream van de wedstrijd kunnen gekocht worden via de website van SPIKE. Een ticket voor de livestream kost 19,99 euro.

Meer informatie via: spiketv.nl/

