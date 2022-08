Komend weekeinde tijdens de Grand Prix van Nederland zendt Grand Prix Radio live uit vanuit Zandvoort.

Lokale studio

Vrijdag, zaterdag en zondag komen alle visual-radioprogramma’s live vanuit de lokale studio in Zandvoort. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat wordt er radio gemaakt én uitgezonden met beeld. De beelden zijn te zien via de Grand Prix Radio-website en app. Ieder uur word je als luisteraar op de hoogte gehouden van al het actuele nieuws rondom de Grand Prix van Nederland. Bovendien is er een speciale commentator voor het nieuws: Rachid Finge. Daarnaast zullen diverse DJ’s van Grand Prix Radio de uitzendingen vullen, die Nederlandse coureurs en bekende Nederlanders ontvangen in de uitzendingen.

Live verslag van Dutch GP

Uiteraard worden ook dit weekend de Formule 1-sessies voorzien van live commentaar. Olav Mol en Jack Plooij nemen de derde vrije training, kwalificatie en race voor hun rekening. Dit commentaar is niet alleen live te beluisteren, maar ook met beeldmateriaal te bekijken via de website en app.

Bezoek

Tijdens het grand prix-weekend in Zandvoort ben je van harte welkom om langs te komen. Zo kan je kijken terwijl er live radio gemaakt wordt en zelfs meepraten. De radiostudio van Grand Prix Radio vind je op de Zandvoortse boulevard ter hoogte van het TinQ tankstation, naast Circuit Zandvoort.

Luisteren

De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via website van de radiozender.