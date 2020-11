De online radiozender 40UP Radio houdt per 1 januari op te bestaan. Initiatiefnemer Harry de Winter trekt de stekker uit de radiozender.

Harry de Winter

40UP Radio is opgericht door Harry de Winter in 2015. 40Up Radio draait naar eigen zeggen de betere muziek: Americana, blues, rock en Nederlandstalige popmuziek, deels non-stop. Sinds mei 2016 zijn er gepresenteerde programma’s te horen op de radiozender. Bekende dj’s zoals Mart Smeets, Johan Derksen, Robert ten Brink, Vincent van Engelen, Leo van der Goot, Stan Rijven, Felix Rottenberg en Marc Stakenburg draaien favoriete muziek uit hun eigen collectie, albumtracks en nummers van tijdloze en nieuwe artiesten.

De programma’s van de radiozender waren tot voor kort in de avonduren ook te horen via de regionale omroep NH in Noord-Holland via FM en DAB+.

Gebrek aan sponsoren

De Winter geeft tegenover dagblad Gooi en Eemlander aan dat de exploitatie van de radiozender niet rendabel is. Er zou jaarlijks honderddduizend euro in het station gepompt worden. Er zijn te weinig sponsoren om de radiozender overeind te houden en dus stopt de radiozender per 1 januari 2021 met haar uitzendingen.

Meer informatie: www.40upradio.nl