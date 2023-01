De commerciële radiozender Nostalgie krijgt per maandag een nieuwe programmering. Jan-Paul Grootentraast krijgt elke werkdag een programma tussen 9.00 en 12.00 uur.

Programmering

Nostalgie is per 1 augustus van het vorige jaar begonnen met uitzendingen via DAB+ en Internet. Tot op heden bestond de programmering uit non-stop muziek maar daar komt per aanstaande maandag verandering. Jan-Paul Grootentraast gaat elke werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur het programma Lets Work presenteren. Ook de overige programmering gaat op de schop maar bestaat uit non-stop muziekprogramma’s.

De complete programmering per 16 januari vind je hier. Luisteren kan via DAB+ (kanaal 9C) en wereldwijd via Internet.