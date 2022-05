Johan Derksen is binnenkort weer te zien op televisie. Derksen komt aan het woord in de vierdelige PowNed-serie ‘Inclusief Rutger’.

Inclusieve samenleving

In deze serie gaat Rutger Castricum op zoek naar zijn rol in een inclusieve samenleving. In elke aflevering belicht Rutger het thema diversiteit en inclusie vanuit een andere invalshoek, van de politiek tot de cultuursector en van de sportwereld tot zijn eigen werkveld: de media. Daarbij spreekt hij met o.a. politici Tunahan Kuzu (Denk) en Martin Bosma (PVV), acteur André Dongelmans, cabaretier Freek de Jonge, voetbaltrainer Henk ten Cate, Johan Derksen, radiopresentator Mischa Blok, strafrechtadvocaat Gerald Roethof en NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff.

Gesprekken

Tijdens zijn gesprekken stelt niet alleen Rutger zelf kritische vragen, maar geeft hij ook anderen de gelegenheid om hem stevig te bevragen – en soms zelfs te onderwijzen. Want wat betekenen eigenlijk al die nieuwe termen als ‘cisgender’ en ‘non-binair’? Zo nu en dan vraagt hij zijn beste vrienden om hun kritische blik. Hij spiegelt zijn gedachten, ook als iets een keer minder goed valt. Houdt hij vast aan zijn opvatting of heeft de ander misschien toch een punt?

‘Inclusief Rutger’ wordt geproduceerd door TVBV en is vanaf vrijdag 13 mei wekelijks te zien om 22:20 uur op NPO 2. De serie bestaat uit 4 afleveringen van elk 45 minuten.

Terugkeer Vandaag Inside ?

Johan Derksen was tot vorige week donderdag elke werkdag te zien in het programma Vandaag Inside. Afgelopen vrijdag trok Talpa de stekker uit het programma. Bronnen melden echter aan het Algemeen Dagblad dat er wellicht tot een doorstart komt van het programma. In welke vorm is nog onduidelijk.