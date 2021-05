Kampioenswedstrijd Ajax toch te zien via hoofdkanaal ESPN

Ajax – FC Emmen is morgen live te zien op het eerste kanaal van ESPN. De Amsterdammers hebben aan een gelijkspel genoeg om officieel landskampioen te worden.

Geen publiek welkom…

Afgelopen donderdag besloot het kabinet dat er dit weekend geen publiek welkom is bij de wedstrijden in de Eredivisie. “Om zoveel mogelijk mensen toch de gelegenheid te bieden

het mogelijke kampioensduel – en eventuele schaaluitreiking – live te volgen zendt ESPN het duel uit op het eerste kanaal.“, aldus de sportzender. In eerste instantie zou de wedstrijd Ajax – FC Emmen worden uitgezonden op ESPN kanaal 2.

Basispakket

Doordat het mogelijke kampioensduel nu toch op het hoofdkanaal wordt uitgezonden kunnen meer liefhebbers kijken naar de zender. Dit kanaal wordt namelijk door verscheidene distributeurs zonder extra kosten aangeboden binnen het basispakket, onder andere bij KPN, T-Mobile en Canal Digitaal.

Abonnees bij aanbieder

Ziggo

Ziggo moet een aanvullend abonnement afsluiten om ESPN te zien of een zogenaamde dagpas kopen. Vorig weekeinde waren wel tijdelijk alle kanalen van ESPN Eredivisie gratis te zien via Ziggo.

Wijzigingen

Als gevolg van de wijziging zijn FC Groningen – Sparta en PSV – sc Heerenveen live te zien op ESPN2 in plaats van ESPN 1. Het complete uitzendschema voor zondag 2 mei vind je hier.

