Radiozender KilRock Radio stopt vanaf 1 juni aanstaande voor onbepaalde tijd met haar uitzendingen via de middengolf. De radiozender hoopt wel weer terug te keren op de middengolf.

Verhuizing

KilRock Radio zendt in het Dordtsche Kilgebied uit op 1287 kHz op de middengolf. De radiozender geeft op haar website aan dat één van de medewerkers van de radiozender gaat verhuizen. Bij deze medewerker is ook de antenne van de radiozender voor de uitzendingen op de middengolf gesitueerd. Deze installatie zal dus ook verhuisd moeten worden. Vanaf 1 juni stopt de radiozender voor onbepaalde tijd met haar uitzendingen op de middengolf. De uitzendingen blijven wel te beluisteren via Internet.

Nieuwe startdatum onbekend

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitzendingen via de middengolf weer van start gaan. “Onduidelijk is nog vanaf welke datum wij de zender weer aan kunnen zetten. Dat hangt onder meer af hoe snel wij op de nieuwe locatie over een omgevingsvergunning kunnen beschikken“, aldus de radiozender op haar website.

Meer informatie via de website van de radiozender.