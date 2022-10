Maandag gaat op KINK de KINK 1500 weer van start. De lijst is tot en met vrijdag 28 oktober te horen op de radiozender, elke dag tussen 6.00 en 0.00 uur.

KINK 1500

De lijst bevat de beste alternatieve tracks ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van de radiozender. Muse, Foo Fighters, Nirvana en Pearl Jam domineren dit jaar de KINK 1500. Die bands staan respectievelijk 22, 19 en beide 17 keer genoteerd in de lijst met de beste alternatieve tracks ooit gemaakt. Na het tellen van de meer dan 150.000 uitgebrachte stemmen blijkt dat ‘Black’ van Pearl Jam dit jaar voor het eerst sinds het begin van KINK niet meer op nummer 1 staat.

Kanshebbers

Al halverwege de stemperiode werd duidelijk dat naast Pearl Jam nog twee andere bands een serieuze gooi deden naar de toppositie: ‘Master of Puppets’ van Metallica en ‘Everlong’ van Foo Fighters. Die eerste kreeg dit jaar flink veel aandacht na een belangrijke scene in de serie ‘Stranger Things’, en het nummer van Foo Fighters stijgt na het overlijden van drummer Taylor Hawkins eerder dit jaar. “Maar welke track er op nummer 1 is geëindigd houden we nog even spannend.”, aldus de radiozender.

De gehele lijst (op de hoogste tien noteringen na) vind je hier. Op deze pagina vind je DJ’s die de lijst de komende twee weken presenteren. De radiozender is te beluisteren via DAB+ en Internet.