Per vandaag, maandag 4 maart, start KINK met een tweetal gepresenteerde programma’s op haar themazender KINK 90’s. Top op heden was er op dit themakanaal alleen non-stop muziek te horen.

Programma’s

“De definitie van alternatieve muziek is ontstaan in de jaren 90“, zo zegt programmadirecteur Michiel Veenstra van KINK. “Het waren de jaren van grunge en Britpop, de jaren waarin een hele generatie een stem vond in de afwijkende klanken die haaks stonden op Eurodance en happy hardcore.“.

Tot nu toe hoorde je non-stop muziek bij KINK 90’s, vanaf nu voegt de radiozender twee gepresenteerde programma’s toe aan de programmering. Van maandag tot en met vrijdag is elke dag tussen 7.00 en 9.00 uur het programma Morning Glory te horen met Lars Wijnhoven. Tussen 16.00 en 18.00 uur is Marco van Hierden te beluisteren. Van Hierden was hiervoor werkzaam bij onder andere Haarlem105, Meerradio, NPO Radio 6 Soul & Jazz, NPO campus, KINK INDIE, Iceradio en Radio4All.

KINK 80’s

Ook bij de themazender KINK 80’s worden er per vandaag veranderingen doorgevoerd in de programmering.

07:00 – 09:00 Wake Up Call – Tim Op het Broek

12:00 – 14:00 Elwin van Gestel

16:00 – 18:00 Mark Berendsen

Een nieuwe naam in deze programmering is Mark Berendsen. Mark is elke door-de-weekse dag te horen op KINK 80’s van 16:00 tot 18:00 uur, met onder meer “De 12-inch van de dag”.

Luisteren

Meer informatie op de website van de radiozender. Beide themazenders zijn te beluisteren via DAB+ en Internet.