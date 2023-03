In delen van de provincie Friesland is de ontvangst van regionale radiozenders via de digitale ether (DAB+) slecht. Dit berichtde regionale radiozender Omrop Fryslân op haar website.

Herindeling

Vorig jaar heeft er een herindeling van de regionale DAB+-frequenties plaatsgevonden. Door deze herindeling beschikt de provincie Friesland nu over eigen DAB+-netwerk op kanaal 5A. Dit netwerk heeft steunzenders in Hoogersmilde (Drenthe), Jirnsum en Tjerkgaast. Naast Omrop Frysland zijn er ook regionale commerciële radiozenders te horen zoals Arrow Classic Rock, RADIONL, Tukker FM, Waterstad FM en Radio Continu.

Ontvangst

De ontvangst van dit nieuwe netwerk laat volgens Omrop Fryslân echter te wensen over. “Met name in het zuiden en noordoosten van de provincie heeft men soms slechte ontvangst. Dat geldt ook voor bewoners van de Waddeneilanden, waar een deel zelfs helemaal niet kan afstemmen“, aldus de regionale omroep. Inwoners in deze regio’s van de provincie kunnen in een aantal gevallen overschakelen op ontvangst via FM.

Metingen

Omrop Fryslân is momenteel in gesprek met de Regionale Publieke Omroep (RPO), die de belangen van de Omrop behartigt. “De partij aan wie dit is uitbesteed, zal metingen verrichten. Zo wordt achterhaald of er noodzenders nodig zijn. Die kunnen ervoor zorgen dat het signaal sterker wordt en iedereen op die manier weer goede ontvangst heeft“, aldus Ingrid Spijkers hoofdredacteur van de regionale omroep.

D66 heeft inmiddels zowel in de Provinciale Staten als ik de Tweede Kamer vragen gesteld over de slechte ontvangst van Omrop Fryslân via DAB+.