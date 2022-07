Sinds deze week is Koekstad Radio uit Deventer ook in de regio Deventer te beluisteren via 94.4 MHz.

Lokale FM-frequenties

Begin dit jaar is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure gestart voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. De vergunningen lopen tot 1 september 2024.

Verdeling

Deze frequenties zijn vorige maand verdeeld en Schoppema Media Groep BV, het bedrijf achter Koekstad Radio, verkreeg de frequentie 94.4 MHz te Deventer voor een bedrag van 19.500 euro. De uitzendingen via deze frequentie zijn deze week gestart. De uitzendingen zijn technisch mogelijk gemaakt door Broadcast Partners.

“Jongensdroom”

“Het is een jongensdroom die uitkomt, sinds jongs af aan was mijn droom om een eigen radiostation te hebben. In 1985 begon ik als illegale radiopiraat, daarna zat ik bij diverse lokale radiostations en uiteindelijk heb ik nu mijn eigen radiostation”, aldus Eigenaar Jeroen Schoppema op de website van zenderexploitant Broadcast Partners.

De radiozender is naast de FM ook te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.