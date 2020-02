KPN gaat door met uitfaseren kopernetwerk

KPN zal op termijn op alle adressen waar glasvezel ligt het kopernetwerk uit gaan zetten. Begin 2023 stelt KPN op nagenoeg 2,4 miljoen adressen waar glasvezel ligt de koperverbinding buiten gebruik. Klanten die op deze adressen nog gebruik maken van het kopernetwerk, kunnen door hun provider worden omgezet naar glasvezel. In enkele proefgebieden wordt het kopernetwerk al eerder uitgezet.

Uitbreiding

De uitbreiding van het glasvezelnetwerk gaat daarnaast volop door. KPN rolt dit moment in ruim 70 gebieden glasvezel uit. Tot eind 2021 komen er circa 1 miljoen nieuwe aangesloten adressen bij. Op deze nieuwe adressen zal KPN in de gebieden waar zowel koper als glas ligt, het kopernetwerk ook buiten gebruik stellen. KPN zal klanten hierover tijdig infomeren.

“Glasvezel nodig”

Babak Fouladi, Chief Technology & Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN: “Om als samenleving de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering hebben we glasvezel nodig, de toekomstvaste technologie voor het vaste netwerk. Daarom leggen we als bedrijf op grote schaal glasvezel aan en zullen we in gebieden waar glasvezel en koper ligt op termijn dit laatste netwerk uitzetten en de dienstverlening via een volledige glasvezelverbinding leveren.”