KPN pakt uit in december: 5GB extra mobiele data

KPN geeft klanten met een mobiel abonnement een extra databundel van 5GB in de maand december.

December

KPN geeft in december kado’s aan haar bestaande klanten middels de KPN Kado Kalender. Een van de cadeau’s een extra databundel van 5GB voor klanten met een KPN-abonnement.

SMS

Klanten van KPN hebben een SMS-je ontvangen waarin wordt gemeld dat er 5GB extra data wordt toegevoegd aan de databundel. Door een storing in de app van MijnKPN is deze databundel niet direct zichtbaar. Op haar website legt KPN hoe de bundel alsnog te zien is. De extra databundel is geldig tot en met 3 januari 2021 en wordt als eerste verbruikt.

DI-RECT

Naast een extra databundel voor klanten met een mobiel abonnement van KPN kunnen alle klanten van KPN ook kijken naar een exclusief concert van rockband DI-RECT vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Het concert is vanavond vanaf 20.30 uur te zien via kanaal 41, via tv.kpn.com en de interactieve TV App.