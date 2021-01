KPN: thuiswerkverkeer breekt records begin 2021 door lockdown

De impact van corona en de afgekondigde lockdown zorgt opnieuw voor datarecords bij KPN. Dit bericht de provider in een persbericht.

Records

In de eerste werkweken van 2021 sneuvelden alle ‘thuiswerkrecords’ met dataverkeer naar populaire platforms als Teams en Zoom, met dinsdag 12 januari als drukste thuiswerkdag ooit. Terwijl daags na kerst, zondag 27 december 2020 een ‘all time high’ was op het vaste netwerk van KPN; er werd toen massaal TV gekeken en gestreamd.

Lockdown

De tweede lockdown, waarbij scholen zijn dichtgegaan, tekent zich duidelijk af in het aantal extra terabytes dat sindsdien door het netwerk van KPN gaat. Sinds half december is dat fors toegenomen, niet alleen het specifieke thuiswerkverkeer naar platforms als Zoom en MS Teams blijft hard groeien ook het TV- en streamingverkeer noteert nieuwe pieken omdat mensen meer binnen zijn en restaurants, winkels en spotscholen al langere tijd dicht zijn.

Dinsdag en donderdag het drukst

Sinds 4 januari is Nederland weer volop vanuit huis aan het werk en is het drukker dan ooit tevoren met dataverkeer naar de populaire platforms zoals MS Teams, Google Meet en Zoom. In de eerste twee weken van 2021 sneuvelden alle thuiswerk-dataverkeer records, waarbij net als normaal gesproken op de snelwegen de dinsdag en donderdag de drukste dagen zijn, dit ook op de digitale snelwegen het geval is. “Met één groot verschil; het online verkeer zorgt niet voor files want KPN heeft voldoende capaciteit voorhanden“, aldus het bedrijf in het persbericht.

Meer informatie op de website van KPN.

Afbeelding: