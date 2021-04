Lauren Verster nieuwe juryvoorzitter van de Lokale Media Awards

Programmaakster en presentatrice Lauren Verster is de nieuwe juryvoorzitter van de Lokale Media Awards. Ook is de jury verder versterkt met vier nieuwe leden. Dit bericht de NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, op haar website. De NLPO is ook de organisator van de Lokale Media Awards.

Impact

Lauren Verster: “We hebben gezien wat de impact van de lokale omroep is, zeker in deze tijden. Die gaat verder dan het brengen van nieuws, maar draait ook om maatschappelijke betrokkenheid en brengt een gemeenschapsgevoel. Mijn carrière is gestart bij de lokale omroep van Den Bosch, daar kon ik voor het eerst ‘snuffelen aan tv-maken’. Ik ben vereerd de rol van juryvoorzitter op me te nemen en ben heel nieuwsgierig naar al die ingezonden producties en om ze samen met de andere juryleden te gaan zien en horen.”

Jury

De juryleden van de Lokale Media Awards 2021 zijn, naast juryvoorzitter Lauren Verster:

Evelien de Bruijn, radio- en televisiepresentatrice (bekend van Hart van Nederland)

Bart Jan Cune, bekend als nieuwslezer voor verschillende nationale stations.

Wilma Haan, adjunct-hoofdredacteur NOS Nieuws

Timo Kamst, voormalig radio-dj en podcast producer en presentatietrainer bij Podcasthelden

Sieb Kroeske, docent muziek en radio-management aan de hogeschool INHolland

Ton Verlind, media-adviseur en voormalig verslaggever, presentator, eindredacteur van Brandpunt en mediadirecteur

Elger van der Wel, podcastmaker en online-media-adviseur

Flip van Willigen, winnaar Omroep van het Jaar 2019, directeur 1Twente Enschede en Hengelo

Lokale Media Awards

De Lokale Media Awards zijn de prijzen van en voor de lokale publieke omroep. Het laat zien wat lokale omroepen te bieden hebben op het gebied van organisatie, content en talent.

De genomineerden worden op donderdag 20 mei bekend gemaakt. De Lokale Media Awards worden op vrijdag 11 juni digitaal, live vanuit Beeld en Geluid, uitgereikt. De presentatie is in handen van Mick Smits, winnaar van de Lokale Media Award Presentatietalent 2019.

Alles over de awards op de website van de NLPO.