Lokale omroep Den Haag FM snijdt in radioprogrammering

De lokale omroep Den Haag FM vervangt vanaf oktober een deel van haar eigen programmering door de programmering van Radio West.De omroep gaat zich meer focussen op de online berichtgeving via de app en website.

Focus op website en app

Door de focus op de website en app zal de programmering op de radiozender Den Haag FM worden versoberd. Op de radio verdwijnt overdag een groot deel van de eigen programmering. In de ochtend wordt de programmering van Radio West doorgegeven. In de middagprogrammering werd al enige tijd Studio Haagsche Bluf van Radio West uitgezonden door de lokale omroep.

Website

De website van Den Haag FM krijgt een nieuwe uitstraling, net als de app. “Deze worden overzichtelijker en gebruiksvriendelijker voor de lezer. Op de site en app zullen meer verhalen verschijnen die ertoe doen voor alle inwoners: het belangrijkste nieuws van de dag en verhalen vanuit de Haagse wijken.”, aldus de radiozender. Vanaf 2021 moet de nieuwe website en app operationeel zijn.

Keuzes

Bij een nieuwe koers horen ook keuzes, aldus de lokale omroep: “De inzet van professionals op de radio wordt teruggeschroefd. Haagse Ochtendradio en Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM verdwijnen, daarvoor in de plaats komt vanaf 5 oktober één radioprogramma tussen 10 en 12 uur vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui.“.

