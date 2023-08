RTV 527, de publieke lokale omroep van de gemeente Noordoostpolder, stopt tijdelijk met haar uitzendingen. De omroep verwacht maart 2024 weer terug te keren in een andere vorm.

Tijdelijk uit de lucht

“De huidige 240 lokale omroepen worden de komende 2,5 jaar teruggebracht naar 80 streekomroepen met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod. In overleg met de gemeente is besloten dat RTV 527 aan de tekentafel gaat zitten en zich voorbereid op deze streekomroepvorming. Om dit proces goed vorm te geven is een werkgroep samengesteld en besloten dat wij vanaf vandaag 6 augustus, even uit de lucht gaan“, aldus de lokale omroep op haar website.

De omroep staakt derhalve het maken van content via haar reguliere uitzendkanalen. “De verwachting is dat we medio maart 2024 weer terug zijn in een andere vorm.“, aldus de omroep. Via de ether en DAB+ is nu 24 uur per dag het programma Polder FM te horen. Polder FM was als raamprogramma al enige uren per dag te horen via de lokale omroep RTV 527.