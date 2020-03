“Lokale omroepen in zwaar weer door coronacrisis”

Brancheorganisatie NLPO verwacht dat door de coronacrisis over twee maanden één op de vijf lokale omroepen de activiteiten moet staken. Dit zegt Marc Visch, directeur van de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen.

Maatregelen

De schade door de noodmaatregelen bedraagt voor de sector als geheel zo’n 350 duizend euro per week. Visch verwacht dat over twee maanden één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken. Dit komt voornamelijk door de structureel slechte financiële uitgangspositie van bijna alle lokale omroepen.

Het Commissariaat voor de Media waarschuwde onlangs nog voor het grote aantal lokale omroepen dat in financiële zorgen verkeert.

Geen reserve

In tegenstelling tot de landelijke en regionale omroepen hebben lokale omroepen nagenoeg geen reserve en kunnen nog geen kleine tegenslag opvangen. De NLPO pleit daarom al jaren voor een basisbekostiging voor alle lokale omroepen. “Het kabinet beloofde bij zijn aantreden drie jaar geleden daar naar te kijken. Maar verder dan wat mooie woorden, een klein beetje projectgeld en een adviesaanvraag kwam het tot nu toe niet.”, aldus Marc Visch op de website van de NLPO.

Oproep

Tweede Kamerlid Kwint (SP) deed deze week een beroep op minister Slob voor Media om de lokale omroepen extra te ondersteunen in deze crisis. Want naast verlies van inkomsten zien lokale omroepen zich tegelijkertijd geconfronteerd met extra uitgaven als gevolg van een explosief toegenomen vraag.

Uitzendingen

Veel lokale omroepen in Nederland werken met vrijwilligers. Een aantal lokale omroepen heeft inmiddels besloten om de programmering terug te schroeven omdat de omroepen de vrijwilligers niet in onnodig gevaar wil brengen. Diverse lokale omroepen hebben door de coronacrisis ook extra actualiteitenprogramma’s geprogrammeerd om verslag te doen van de invloed van het coronavirus in de regio.