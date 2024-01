De lokale omroepen van Vlaardingen en Schiedam gaan per vandaag verder als één streekomroep onder de naam ‘Twee’.

Twee

De bestaande lokale omroepen van Vlaardingen (Omroep Vlaardingen) en Schiedam (SCHIE) zijn per vandaag, maandag 1 januari, samengegaan in één streekomroep met de naam Twee. Voorlopig wordt er gewerkt uit bestaande studio van de lokale omroep van Schiedam maar er wordt gekeken naar nieuwe huisvesting.

De omroepen blijven uitzenden via de bestaande twee etherfrequenties op FM (95.8 MHz en 107.8 MHz). Daarnaast zijn de uitzendingen te horen in de regio Vlaardingen en Schiedam via DAB+. Willem Stegeman, in het verleden werkzaam bij FunX, is gestart als nieuwe hoofdredacteur van de streekomroep. Bij de nieuwe omroep zijn ongeveer 110 vrijwilligers actief.

Streekomroep

De twee omroepen lopen met hun samenvoeging vooruit op de omvorming van de circa 230 lokale omroepen die ons land telt, naar ongeveer tachtig streekomroepen in de toekomst. De streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De NLPO, de koepelorganisatie van lokale omroepen in Nederland, ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen.

De nieuwe website van de omroep is te bereiken via deze link.