De meting van de radiozender Grand Prix Radio bij het NMO Luisteronderzoek is aangepast zodat de kans op false positives in de rapportage verkleind wordt. Dit bericht NMO op haar website. De aanpassing geldt vanaf week 34 waarin het Formule 1 raceweekend in Zandvoort (van 25 t/m 27 augustus) plaatsvond.

Live commentaar

Grand Prix Radio verzorgt tijdens de Formule 1 raceweekenden speciale uitzendingen met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij. Doordat de metingen van het NMO Luisteronderzoek zijn gebaseerd op audiomatching, bestond er een kans dat ook ander vergelijkbaar geluid, zoals dat van een televisie-uitzending, meegenomen werd in de resultaten van een radiozender. Om deze false positives te reduceren, is de meting uitgebreid met een tweede techniek om zenders te herkennen, namelijk die van encoding. Bij encoding wordt een voor het menselijk oor onhoorbare code met het audiosignaal meegestuurd. Op die manier kan exact worden vastgesteld of het door de meter opgepikte geluidspatroon hoort bij de juiste zender.

Oplossing

In de afgelopen weken heeft Grand Prix Radio samen met Ipsos en de Technische Commissie van NMO hard gewerkt aan de implementatie van de encoding-oplossing. Uit de testen is gebleken dat de oplossing werkt en dat het een valide luisterpatroon oplevert. De pieken in beluistering die eerder zichtbaar waren en die vermoedelijk verband hielden met het TV-signaal, zijn nu uit de data. De Technische Commissie van NMO heeft dan ook geadviseerd om deze oplossing toe te passen en het Bestuur heeft dit advies overgenomen.

Aanpassing

Met ingang van 21 augustus worden de resultaten van de zender Grand Prix Radio tijdens de raceweekenden (van vrijdag t/m zondag) voortaan gebaseerd op encoding. Buiten de racedagen om vormt audiomatching de basis, net zoals bij alle andere deelnemende radiozenders. “Deze aanpassing is een van de optimalisaties die in het NMO Luisteronderzoek worden toegepast. Zo werken we samen met alle betrokken partijen aan verdere verbeteringen van dit innovatieve onderzoek. NMO zal de markt over verdere verbeteringen informeren zodra het opportuun is“, aldus NMO.