Viaplay heeft de radiorechten voor het uitzenden van de Formule 1-races voor Nederland gekocht. Dit bericht Het Belang van Limburg.

Grand Prix Radio

Tot afgelopen seizoen waren de radiorechten in voor Nederland in handen van Grand Prix Radio. De radiozender waar onder andere F1-commentator Olav Mol achter zit. De radiozender doet verslag van alle races van de Formule 1. Via een speciale app kunnen Formule 1-fans het audio-signaal synchroniseren met de televisiebeelden. Van deze optie werd afgelopen seizoen veel gebruik gemaakt.

Sinds afgelopen seizoen zijn de rechten voor het uitzenden van de Formule 1-wedstrijden op televisie in Nederland overgegaan van Ziggo Sport naar Viaplay. Hiermee verdween op televisie ook het vertrouwde commentaar van Olav Mol. Via GrandPrix Radio is Olav Mol echter nog wel te horen met zijn commentaar.

Radiorechten

De Belgische krant Het Belang van Limburg bericht dat Viaplay de radiorechten voor Nederland heeft gekocht. Om als Grand Prix Radio alsnog verslag te doen van de Formule 1-wedstrijden heeft de radiozender beslag weten te legen op de Belgische radiorechten voor het uitzenden van de Formule 1. In Nederland kan via de app van Grand Prix Radio nog worden geluisterd naar het commentaar van Mol is de verwachting. “Niet op de stream op de Nederlandse site, want daar komt een geoblock (blokkade van een website uit een ander land, red.) op. Maar volgens Europese regelgeving mogen er geen geoblocks op apps geplaatst worden.”, aldus Mol op NU.nl. Komend weekeinde staat de eerste race al op het programma: de GrandPrix van Bahrein.

Wat Viaplay met de Nederlandse radiorechten gaat doen is overigens niet duidelijk.