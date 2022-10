DPG Media, Mediahuis, NPO, RTL Nederland en Talpa Network gaan samenwerken om een nieuwe data-infrastructuur te onderzoeken: een persoonlijke datakluis.

Persoonlijke omgeving

De media-organisaties delen de visie dat persoonsgegevens en gebruiksgegevens over enkele jaren niet langer worden opgeslagen in centrale systemen van aanbieders, maar in een persoonlijke omgeving van gebruiker zelf. Met een datakluis kan de gebruiker de volledige controle over de toegang tot zijn of haar gegevens krijgen. Dat zorgt voor betere privacybescherming en kan tegelijk zorgen voor veel betere personalisatie van diensten en advertenties omdat de gebruiker echt zelf kan bepalen wat hij of zij wil delen met wie, wanneer en voor hoe lang.

De media-organisaties verwachten dat deze nieuwe visie op data en decentralisatie van het internet binnen enkele jaren gemeengoed wordt en willen daarom nu het gezamenlijk onderzoek starten. Om het onderzoek en ontwikkeling te kunnen financieren, zal een aanvraag worden voorbereid voor het Nationaal Groeifonds. Het Groeifonds van de Rijksoverheid is bedoeld om samenwerkingen te ondersteunen die kunnen bijdragen aan het groeivermogen van de Nederlandse economie en die positieve maatschappelijke effecten hebben.

Samenwerking

De samenwerking krijgt vorm in de stichting Nederlandse Datakluis. Martijn van Dam en Arno Otto zullen als bestuurders van deze stichting de samenwerking aansturen, met een team van specialisten uit de vijf organisaties. Eppo van Nispen zal de onafhankelijke voorzitter worden van de Raad van Toezicht van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat verder uit Mark Minkman namens NPO en Sven Sauvé namens RTL.